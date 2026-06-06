Confindustria, stoccata all’Unione Europea sulla politica industriale

L’Europa “sta sbagliando le politiche per mantenere l’industria nel nostro continente, e bisogna dirlo. Io sono europeista convinto ma serve rapidità, servono risposte, e ciò non vuol dire essere contro l’Europa, vuol dire volere il suo bene”. Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, aprendo il suo intervento al Convegno di Rapallo dei Giovani imprenditori. “Vorrei fare un po’ come il papà che sgrida il figlio che sbaglia, noi da imprenditori dobbiamo dire all’Europa se sta sbagliando”, ha spiegato Orsini.