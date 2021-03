Confindustria, vaccini: imprese pronte ad essere parte attiva. Obiettivo tornare alla normalità

Confindustria “ha ribadito la disponibilità delle imprese a collaborare in modo attivo alla campagna pubblica di vaccinazione” nel corso dell’incontro di oggi convocato dal ministro Andrea Orlando. Per l’associazione degli industriali, presente con il dg Francesca Mariotti, “l’obiettivo è supportare le Istituzioni e favorire un graduale ritorno alla normalità. Le imprese mettono a disposizione della macchina organizzativa pubblica i luoghi di lavoro che le Autorità sanitarie riterranno adeguati”. “La delicatezza del tema affrontato, le gravi ma necessarie scelte di salute pubblica e i loro effetti sull’economia” per l’associazione degli industriali ” impongono decisioni tempestive e trasparenti, nel quadro di una regia unica nazionale. Con circa 5,5 milioni di dipendenti delle imprese associate a Confindustria è possibile raggiungere un bacino di circa 12 milioni di persone, considerando i nuclei famigliari, garantendo un supporto fondamentale allo sforzo del Paese”. “L’obiettivo delle imprese è avere tempi e condizioni certi per un graduale ritorno alla normalità. Per questa ragione Confindustria ha da tempo presentato a Governo e sindacati una proposta operativa che individua tempi e strumenti per affrontare gli effetti, diretti e indiretti, della pandemia sul mercato del lavoro. Non è più sufficiente limitarsi a preservare l’esistente e gestire l’emergenza, occorre imboccare la strada della ripresa”.