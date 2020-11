Confitarma, dal 15 novembre le Giornate del Mare: evento organizzato dalla rivista di geopolitica Limes

Organizzato da Limes, rivista italiana di geopolitica, e ospitato nella sede di Confitarma, il 14 e 15 novembre si terrà il primo appuntamento delle Giornate del Mare, intitolato L’Italia è il mare. La tesi che si vuol sostenere è che “il rilancio geopolitico, culturale ed economico del nostro paese – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori – dipende in misura decisiva dal mare, risorsa paradossalmente negletta. Il Mediterraneo è oggi centrale nei traffici transoceanici e nei rapporti fra le maggiori potenze, ma l’Italia non riesce a sfruttare questo moltiplicatore di influenza e di ricchezza. Siamo affacciati sul mare, ma non siamo marittimi”. Nel corso dell’evento, continua la nota, “si cercherà di capire perché e soprattutto come rimediare con particolare attenzione sugli aspetti strategici, economico/commerciali, portuali/infrastrutturali, energetico/ambientali, da leggere in prospettiva geopolitica. A discuterne, attori e analisti italiani, ma anche controparti estere”. Per Confitarma, intervengono il presidente Mario Mattioli e il direttore generale Luca Sisto. Il Programma è disponibile nel sito di Limes.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Limes e sul sito de la Repubblica. Sarà possibile seguire l’evento anche sul sito e sugli altri canali social di Limes (Facebook, Twitter, Instagram); l’hashtag di riferimento è #LimesMare.