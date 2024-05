Confronto tv, Avs: inaccettabile Schlein voglia alternativa a sua immagine

Roma, 13 mag. (askanews) – “Non puoi pensare, quando c’è in gioco il tema della democrazia in un momento fondamentale come la campagna elettorale, di pensare a te stessa. Questa è una questione che contestiamo a Elly Schlein” perché “se qualcuno del Pd pensa di costruire l’alternativa a sua immagine e somiglianza allora c’è un problema grande in questo paese”. Così Angelo Bonelli che insieme a Nicola Fratoianni hanno presentato il programma di Avs.

“Noi – ha rivendicato Bonelli – siamo la forza politiche che fino all’ultimo secondo ha insistito per far cambiare idea al Pd per andare uniti. Questa modalità di pensare ci sono io e del resto non mi interessa nulla per noi è inaccettabile ed è un problema che riguarda in maniera molto forte il Pd” visto che “Meloni è una nostra avversaria politica, che ha occupato tutti gli spazi della tv, censura gli intellettuali e manda provvedimenti dicsciplinari a giornaliste”.