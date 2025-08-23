Congo, Eni presenta un importante progetto di restyling della rete elettrica

Alla presenza del Ministro congolese dell’Energia e dell’Energia Idroelettrica, Émile Ousso, e di altri rappresentanti del Governo, l’Ambasciata d’Italia a Brazzaville ha preso parte alla cerimonia di avvio del progetto promosso da Eni Congo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete di trasmissione elettrica ad alta tensione tra Pointe-Noire e Brazzaville. Come sottolineato dall’Ambasciata, si tratta di un’iniziativa strategica destinata a rafforzare l’affidabilità e la resilienza delle infrastrutture energetiche del Paese, garantendo interventi di manutenzione su nove sottostazioni principali e sulla linea aerea ad alta tensione che collega le due città.