Congo, ultimo saluto per Attanasio e Iacovacci a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Ultimo saluto con i funerali di Stato all’ambasciatore Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio Iacovacci a Roma uccisi in un agguato in Congo. “Luca, Vittorio e Mustafà sono stati strappati da questo mondo dagli artigli di una violenza stupida e feroce, che non porterà nessun giovamento ma solo altro dolore, dal male viene solo altro male”, ha detto il Cardinale Angelo De Donatis, Vicario del Papa per la diocesi di Roma, nell’omelia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Erano presenti il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in rappresentanza del Capo dello Stato, con delega del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, la sindaca di Roma Virginia Raggi e le più alte cariche dello Stato.

(ITALPRESS).