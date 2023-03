Congresso Cgil, peluches e “Bella ciao” contro Meloni. Delegati lasciano l’aula durante il discorso della premier

C’è Peppa Pig, Paperino, l’orso Teddy e decine di altri pupazzi ad accogliere la presidente del Consiglio al congresso della Cgil a Rimini questa mattina. La protesta – con i peluches – è pacifica, ma il messaggio è molto forte: “Meloni, non in nostro nome. Cutro: strage di Stato!”. L’hanno organizzata una cinquantina di delegati per lo più della Fiom che hanno scelto di abbandonare la sala del Palacongressi. E hanno chiesto agli altri delegati di fare lo stesso, di prendere un orsetto colorato e di lasciarlo sulla sedia mentre la premier farà l’intervento di Giorgia Meloni previsto alle 12. “Per noi il congresso finisce qui, non c’è motivo di proseguire oltre” dice un manifestante che tiene in mano lo striscione rosso “Le radici del sindacato”. “Avevamo detto di non chiamare Meloni, invece l’hanno fatto, noi tra mezz’ora ce ne andiamo”. Non prima di aver spiegato le ragioni della protesta davanti all’ingresso, controllati a vista dalle forze dell’ordine. “Pregiudizialmente antifascisti” recita un altro lenzuolo di colore bianco. “Ci sedemmo dalla parte del torto perché gli altri posti erano occupati” si legge ancora. Questa è una “protesta contro il cinismo, la cattiveria e il razzismo di un governo fascista. Portami dentro. Lasciami lì quando Meloni parla. Esci”. E ancora: “Linea dura contro i scafisti… non contro i peluches”.