Congresso Cisl Campania, Buonavita: Non mi ricandido

Il Congresso Cisl Campania, per il rinnovo delle cariche dirigenziali regionali del sindacato, si apre a Pompei con un annuncio: la segretaria regionale uscente, Doriana Buonavita, non si ricandiderà. La conferma dell’addio agli incarichi in Cisl Campania è giunta in avvio della sua relazione. “Il mio percorso in Cisl, insieme ai segretari Giuseppe Esposito e Salvatore Topo si è concluso”. Intervistata a margine del XIV Congresso, dal tema “Il coraggio della partecipazione”, Buonavita ha affermato: “Non mi ricandido e torno a lavorare”. Funzionaria della Prefettura, la segretaria regionale uscente della Cisl Campania ha rivelato anche le ragioni della sua rinuncia: “Mi è stato chiesto da Roma” senza nascondere l’amarezza per “il metodo”. Quindi ha tracciato un bilancio positivo dei suoi 8 anni in Via Medina a Napoli, pur polemizzando con l’organizzazione centrale che le ha chiesto di effettuare oggi un passo indietro, “una richiesta alla quale non mi sono opposta”.