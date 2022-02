Congresso Cisl, Luigi Sbarra a Napoli: Le nostre priorità? Aumento salari e riduzione tasse

“Le nostre priorita’ oggi sono aumentare i salari, rinnovare i contratti, ridurre le tasse, allargare la contrattazione, avere una buona politica industriale ed energetica e poi dare una forte accelerazione agli pubblici e privati cominciando ad utilizzare le ingenti risorse che arrivano dall’Unione Europea, mettere in priorita’ la qualita’, la stabilita’ del lavoro, la dignita’ della persona”. Cosi’ il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del decimo congresso del sindacato di Napoli. “Gli investimenti nel Mezzogiorno, in Campania, a Napoli- aggiunge – significa assumere la responsabilita’ di condividere e concertare un nuovo e patto moderno sociale per la crescita e lo sviluppo, il lavoro, l’inclusione sociale capace di aiutare la ripartenza e la ricostruzione del Paese dopo le macerie dell’emergenza sanitaria e della piu’ grande crisi economica dal dopoguerra ad oggi”. Per Sbarra, “servire piu’ dialogo, piu’ confronto, servire maggiore responsabilita’. Noi dobbiamo aprire una fase di interlocuzione col Governo e le controparti private capaci di passare dal conflitto alla partecipazione”. “Insieme – conclude – è possibile aiutare questo Paese a rivedere la luce, uscire dal tunnel dell’emergenza sanitaria, attestarsi sul terreno della crescita, dello sviluppo e del lavoro”.