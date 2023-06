Congresso Confsal, Contrasto: La presenza delle banche consente lo sviluppo equilibrato dei territori

Emilio Contrasto, segretario generale di Unisin /Confsal, interviene al X Congresso Confederale Confal “Il valore del lavoro”, ricordando, tra gli altri temi, l’importanza del credito e quindi la presenza delle banche in maniera capillare: “Tale elemento consente lo sviluppo equilibrato dei vari territori”, sottolinea. “La funzione della gestione del risparmio è talmente importante – continua Contrasto – da essere tutelata dalla nostra Costituzione. L’esempio della grande crisi del ’29 e di quelle successive ci hanno insegnato quanto l’assenza di credito impedisca la sopravvivenza delle imprese”.

Spiega Contrasto che in tal senso “la crescente desertificazione bancaria fa emergere dati economici e sociali inquietanti”. E aggiunge: “Laddove non ci sono sportelli, dove non c’è credito, vengono meno le aziende e quindi gradualmente si assiste a un abbandono di quei territori da parte delle giovani generazioni che sono costrette ad emigrare, anche all’estero, per trovare lavoro e avere un progetto di vita”.

Contrasto conclude il suo intervento ricordando che “contrariamente a quanto più volte sostenuto dal Governatore della Banca d’Italia Visco, l’Italia è l’unico Paese in Europa ad avere un tasso negativo di crescita reale degli stipendi e inoltre non ci può essere ripresa economica in un contesto in cui vi è una stagnazione salariale”.