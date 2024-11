Euroson 2024, a Napoli i massimi esperti di Ultrasonologia in Medicina e Biologia

Il professor Gianfranco Vallone, ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” dell’Università degli Studi del Molise e direttore della scuola di specializzazione di Radiodiagnostica, nel suo primo anno di presidenza Siumb (acronimo di Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia), importante associazione professionale che si occupa della materia di Ultrasonologia in Medicina e Biologia ha, insieme ad altri collaboratori del Comitato direttivo, organizzato un Congresso internazionale che si è tenuto a Napoli nei giorni 9-12 novembre. Titolo del Congresso “EUROSON 2024”. L’evento ha portato a Napoli circa 1700 congressisti provenienti da 50 paesi.

Il sistema salute si avvale sempre di più di tutte le innovazioni che la ricerca mette a punto per l’impiego delle risorse tecnologiche che consentono una diagnostica accurata sia in sede di prevenzione che di cure mirate alla conservazione della salute.

Bellissima la cerimonia di apertura alla Stazione Marittima di Napoli capace di ospitare un numero non piccolo di partecipanti, esperti, ricercatori e professionisti della salute tutti ansiosi di venire a conoscenza delle novità in materia di ricerca e delle opportunità offerte da queste soluzioni avveniristiche impensabili solo sino a qualche anno fa.

Soluzioni capaci di coniugare i risultati delle immagini con le più illuminanti expertises prodotte dalle soluzioni di AI che sicuramente nel tempo integreranno i dati a disposizioni dei professionisti che ne sapranno fare uso e che si doteranno delle moderne apparecchiature e softwares disponibili.

Ben vero il costo delle stesse non spaventerà i grossi centri della salute, Ospedali, Case di cura private che vorranno dotarsi di soluzioni adeguate alla tipologia delle indagini e i Centri professionali aggregati della specialistica del genere, ecografia in primis.

Un tocco di inventiva tutta nostrana, nata dall’idea di Gianfranco, ha poi consentito una chiusura del Congresso in bellezza con la relazione del nostro socio Prof Mangone che ha fatto godere i presenti della storia artistica ed archeologica della città lungo 2500 anni e con la relazione della Direttrice del Museo di Paestum Velia, dott.ssa Tiziana D’angelo.

La chiusura è stata affidata alle splendide voci salernitane del Coro Pop di Salerno che Gianfranco volle in occasione della festa Natalizia del suo anno e che ancora dopo anni riesce a catalizzare attenzioni ed entusiasmi.

Qualche nota sul tema della Ultrasonologia.

Lo sviluppo delle tecniche che utilizzano ultrasuoni a fini diagnostici ha avuto una evoluzione complessa, in Italia e nel mondo, senza un punto di riferimento unico. Medici di estrazione culturale diversa, in centri differenti, si sono infatti dedicati all’ecografia, ciascuno affrontando gli argomenti, tecnologici, fisici o clinici, più consoni al proprio bagaglio culturale specialistico. I dati attuali parlano di traguardi raggiunti impensabili sino a qualche anno fa.

Napoli è stata la Sede, grazie all’impegno del Presidente della Associazione, in cui in una tre giorni intensi si è discusso del tema e in cui si sono confrontati decine di studiosi e relatori.

Nel 1997 è stato creato il sito web della Siumb.

Per ogni utile approfondimento vedi il sito sottoindicato”

https://www.siumb.it/