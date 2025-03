Coni Campania, eletti i consiglieri degli enti di promozione sportiva. Coordinatore Michele Ippolito

Presso la sede del Coni Campania si è tenuta l’assemblea degli Enti di Promozione Sportiva (Eps), che organizzano l’attività sportiva di centinaia di migliaia di cittadini campani. Durante l’assemblea la quale sono stati eletti i rappresentanti degli Eps a livello regionale e sono state compiute importanti nomine per la gestione e il coordinamento delle attività sportive sul territorio. I nuovi rappresentanti degli Eps eletti nel consiglio regionale Coni che andranno ad affiancare tutte le Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni Discipline Sportive Associate, gli atleti, i tecnici e le associazioni benemerite sono Concetta Montanini (Aics), Antonio Adinolfi (Libertas), Salvatore Pucci (Msp), Gennaro Rega (Csain), Gianluigi Antonini (Oopes). Questi cinque rappresentanti contribuiranno attivamente al consolidamento e alla crescita del movimento sportivo nella Regione, portando avanti gli obiettivi e le iniziative degli Enti di Promozione Sportiva.

È stato eletto il nuovo Coordinatore Regionale Eps: si tratta di Michele Ippolito, presidente regionale dell’US Acli, che avrà il compito di coordinare e guidare le attività dei quattordici enti di promozione sportiva campani, con particolare attenzione al rafforzamento delle collaborazioni e alla promozione di progetti sportivi inclusivi. Marco Mansueto (Asc) è stato indicato come rappresentante degli EPS nella Scuola Regionale dello Sport del Coni, con incarico di contribuire contribuendo al miglioramento della formazione e delle opportunità per gli operatori sportivi regionali. Gianluca Esposito del Csen sarà indicato per la presidenza di una importante commissione consultiva dopo le elezioni del nuovo presidente del Coni, per il quale l’unico candidato è l’uscente Sergio Roncelli.

L’assemblea degli enti di promozione sportiva ha confermato l’impegno nel sostenere e valorizzare lo sport a livello locale e regionale, promuovendo l’inclusività, la formazione e lo sviluppo di attività sportive per tutte le età e per ogni livello di abilità.

“Gli enti di promozione sportiva – afferma il neocoordinatore Ippolito – dopo alcuni decenni si sono accordati per percorrere una via unitaria. È stato un lavoro di tessitura faticoso, che ha richiesto tempo ed impegno, ma che ha dato i suoi frutti nell’elezione pressocchè unitaria dei nostri rappresentanti. Questo è un punto di inizio: c’è molto da fare ancora per lo sviluppo dello sport campano e inizieremo interloquendo con il Coni e la Regione Campania per l’utilizzo congiunto delle due palestre che ci saranno assegnate all’interno dello stadio Collana.”