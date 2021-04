Coni: Granbassi, ‘spero in aumento donne competenti e meritevoli in ambito sportivo’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Spero in un aumento di donne competenti e meritevoli in ambito sportivo”, queste le parole di Margherita Granbassi, ex schermitrice e vincitrice di due bronzi ai Giochi del 2008, all’Adnkronos sulla possibilità che una donna arrivi un giorno a guidare il Comitato olimpico italiano. Alle elezioni per la presidenza del Coni in programma il mese prossimo sono candidati il presidente in carica, Giovanni Malagò, l’ex presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco e l’ex campionessa olimpica di ciclismo su pista Antonella Bellutti. “Apprezzo che le donne stiano lentamente ricoprendo cariche sempre più importanti e questo è un bene. Io stessa ho fatto parte della commissione atlete ed eravamo molto attive”, ha concluso la Granbassi.