ConocoPhillips acquista Marathon Oil per 22,5 mld di dollari

Roma, 29 mag. (askanews) – ConocoPhillips acquisterà Marathon Oil Corporation per 22,5 miliardi di dollari. L’hanno annunciato le due compagnie con un comunicato congiunto.

Le due compagnie hanno reso noto di aver raggiunto un accordo definitivo secondo il quale ConocoPhillips acquisirà Marathon Oil in una transazione interamente in azioni con un valore aziendale di 22,5 miliardi di dollari, inclusi 5,4 miliardi di debito netto di Marathon.

Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di Marathon Oil riceveranno 0,2550 azioni ordinarie di ConocoPhillips per ogni azione ordinaria di Marathon Oil, con un premio del 14,7% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Marathon Oil del 28 maggio 2024 e un premio del 16% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume degli ultimi 10 giorni.

“Questa acquisizione di Marathon Oil approfondisce ulteriormente il nostro portafoglio e si inserisce nel nostro quadro finanziario, aggiungendo inventario di alta qualità e a basso costo di fornitura vicino alla nostra posizione leader negli Stati Uniti”, ha detto Ryan Lance, presidente e CEO di ConocoPhillips. “Condividiamo – ha aggiunto – valori e culture simili, con un focus sull’operare in modo sicuro e responsabile per creare valore a lungo termine per i nostri azionisti. La transazione è immediatamente accrescitiva per utili, flussi di cassa e distribuzioni per azione, e vediamo un significativo potenziale di sinergia”.

“Questo è un momento di orgoglio per guardare a ciò che abbiamo raggiunto in Marathon Oil. Con il supporto dei nostri dipendenti e appaltatori, abbiamo costruito un portafoglio di alto livello con un track record pluriennale di esecuzione operativa leader nel settore, risultati finanziari solidi e ritorno di capitale convincente per i nostri azionisti, mantenendo i nostri valori fondamentali di sicurezza ed eccellenza ambientale”, ha commentato dal canto suo Lee Tillman, presidente e CEO di Marathon. “ConocoPhillips – ha proseguito – è la casa giusta per costruire su questo lascito, offrendo una combinazione unica di scala, resilienza e durata a lungo termine. Con la sua base di asset globali di prima classe, bilancio solido e focus sulla eccellenza operativa, il track record di ConocoPhillips di investimenti a lungo termine, distribuzioni differenziate per gli azionisti e gestione attiva del portafoglio sono ineguagliati. Sono fiducioso che, combinati con il portafoglio globale di ConocoPhillips, i nostri asset e il nostro personale offriranno un significativo valore per gli azionisti nel lungo termine”.

Dato il carattere adiacente degli asset acquisiti, hanno spiegato ancora le due compagnie, e una filosofia operativa comune, ConocoPhillips prevede di raggiungere l’intera sinergia di costo e capitale di 500 milioni di dollari nel primo anno intero successivo alla chiusura della transazione. I risparmi identificati deriveranno dalla riduzione dei costi generali e amministrativi, minori costi operativi e migliorate efficienze del capitale.

L’acquisizione inoltre aggiungerà asset altamente complementari al portafoglio onshore esistente di ConocoPhillips negli Stati uniti, aggiungendo oltre 2 miliardi di barili di greggio con un costo di fornitura stimato in avanti di meno di 30 dollari al barile WTI.

Indipendentemente dalla transazione, ConocoPhillips prevede di aumentare il suo dividendo base ordinario del 34% a 78 centesimi per azione a partire dal quarto trimestre del 2024. Alla chiusura della transazione e assumendo i recenti prezzi delle materie prime, ConocoPhillips prevede di riacquistare oltre 7 miliardi di dollari in azioni nel primo anno intero, rispetto ai più di 5 miliardi di dollari da sola, e di riacquistare oltre 20 miliardi dollari in azioni nei primi tre anni.

La transazione è soggetta all’approvazione degli azionisti di Marathon Oil, alla clearance regolamentare e ad altre condizioni di chiusura consuete. Il closing è previsto per il quarto trimestre del 2024,