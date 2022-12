Conoscere bene un argomento per esporlo meglio, una virtù posseduta da pochi…

La domenica pomeriggio, se si sta attenti a non confondere il grano con il loglio, cioè le conversazioni di personaggi di alta qualità con gli show di autotitolatisi maitres à penser, si può fare, come si usa dire oggi al posto di “siamo d’accordo”. Le programmazioni delle varie emittenti televisive offrono buone opportunità per capire qualcosa di quanto accade nel Paese e nel mondo. Certamente più di quanto viene espresso dai programmi di discutibile informazione che affollano l’etere e dalla carta stampata, almeno di quella che, anche se solo per qualche giorno, sfugge al macero. Nel pomeriggio dell’ultimo di di festa è stato in collegamento con un programma della Rai il commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni. Una chiosa per tentare di mettere in ordine nel tempo l’evoluzione di quel tipo di scambi di idee tenuto in piedi per uso intrattenimento. Solo per amor del vero, Mezz’ora, questo il nome del meeting di riferimento, non è del tutto autentico, nel senso di originale. Nei primi anni ’70, un artista che da poco ha fatto il suo ultimo biglietto, quello di sola andata, dava alle stampe per il Corriere della Sera e La Repubblica la sua satira politica dissacrante espressa in poche tavole Le stesse erano corredate da dichiarazioni dei protagonisti, alternativi o di rottura, come si diceva allora. L’autore delle tavole era Tullio Pericoli e i dialoghi dei personaggi uscivano dalla penna di Emanuele Pirella. Quell’ appuntamento con i lettori si intitolava: “Tutti da Fulvia sabato sera”. Era ambientata in casa di quest’ultima e da pochi tratti e qualche battuta era più che riconoscibile la vena satirica nel narrare i comportamenti radical chic dei personaggi, come si intuiva che fosse orientata la stessa padrona di casa.. Quella situazione, a Milano dove era ambientata, per un certo periodo fu molto diffusa. Il sabato sera, molti dei personaggi che erano appartenuti alla cosiddetta “Milano da bere”, avevano risciacquato in fretta i panni nei Navigli e si erano dati alla contestazione come atteggiamento a là page. Così quegli stessi erano indicati da chi li osservava come ridicole marionette con il cuore a sinistra e il portafoglio, gonfio, a destra. I dialoghi dei personaggi usciti da quella matita facevano capire fin da all’ora che l’aria fritta che rappresentavano, avrebbe lasciato poco spazio al fritto, quello che la sprigionava. Chi è stato giovane in quegli anni, farà presto a realizzare che il contenuto degli attuali talk show differiscono di poco dal contenuto di quelle storie. Più in dettaglio, soprattutto per l’orario di messa in onda, la domenica pomeriggio anziché il sabato sera. Così talvolta si può assistere ancora attraverso il video a occasioni di dialogo tra personaggi con molte analogie con gli ospiti di Fulvia appena descritti. Questa volta è andata bene e l’ospite virtuale della trasmissione si è potuto esprimere, imbarazzato come non mai, a ruota libera su quanto stava venendo fuori in quelle ore a Bruxelles. Più precisamente, in merito al quasi certo episodio di malaffare che si sarebbe consumato all’ interno del palazzo a opera di parlamentari e no, particolarmente sensibili al fruscio delle banconote. Non ha esitato il Commissario a pronunciare la parola vergogna e a definire quell’ episodio di corruzione come il più grave di quelli accaduti nel lungo percorso di formazione della Europa Unita. Senza contare che parte degli incriminati sono italiani o di quella origine. Tra le comunicazioni di più specifico peso per l’Italia, ha aggiunto Gentiloni, sono quelle del tipo riguardante l’ improponibiltà di concedere un termine più lungo per l’approvazione del bilancio, Il commissario è stato diretto nella sua comunicazione, non ha provato in nessuno dei suoi passaggi a girare intorno all’ argomento, facendo in modo che quanto da lui esposto rimanesse breve, succinto e compendioso. Pertanto ci sarebbe da meravigliarsi se qualcuno dicesse di non aver capito quanto ha detto.. Qualche ora più tardi è toccato al Governatore della Banca d’ Italia Ignazio Visco, ospite in presenza di una trasmissione definibile certamente culturale ma senza alcuna pretesa di annunciare il verbo. L’ Inquilino di Palazzo Koch, sollecitato dalle domande anche tecniche dei conduttori, poste però con naturalezza e non formulate come veri e propri trabocchetti, ha spiegato in maniera che anche quelli che abitano nelle masserie potessero avere contezza quanto basta della Legge di Bilancio, del Pnnr, del Mes e di altre sigle che, se approcciate differentemente, avrebbero potuto essere scambiate da quel parterre per parolacce. Si può senz’altro credere che quel pomeriggio, trascorso con sana volontà di apprendere, per la maggioranza dei telespettatori sia stato un buon aperitivo prima della scorpacciata di calcio serale. Con l’augurio che quell’ esperienza possa ripetersi più frequrntemente, migliorata se possibile.