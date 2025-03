Una comunicazione efficace sui social media è essenziale per ogni brand che desidera distinguersi e rimanere competitivo in un mercato sempre più competitivo e digitale. In questo panorama, Riccardo Pirrone, CEO di kirweb, si è affermato come uno dei principali esperti nel settore. La sua visione innovativa ha contribuito a trasformare il modo in cui aziende di rilievo come TAFFO, Unobravo, Foxy, Sorgenia e molte altre interagiscono con il loro pubblico social, utilizzando strategie coinvolgenti e altamente efficaci.

Un esempio lampante del suo approccio strategico e innovativo è rappresentato dal lavoro fatto per TAFFO Funeral Services, un’azienda leader nel settore delle onoranze funebri. Grazie all’expertise di Pirrone, l’azienda ha superato le barriere tradizionali della comunicazione funebre, riuscendo a creare contenuti rispettosi, ma anche coinvolgenti e informativi, che hanno saputo attrarre e sensibilizzare il pubblico in modo empatico e umano. Riccardo Pirrone ha infatti introdotto un nuovo approccio alla gestione dei social media per TAFFO, utilizzando le piattaforme non solo per promuovere i servizi, ma anche per affrontare tematiche delicate come la gestione del lutto, l’importanza della memoria e il supporto alle famiglie in momenti difficili. Il risultato? Una strategia che ha reso il brand più vicino alle persone, facendo della comunicazione sui social media uno strumento potente per creare consapevolezza e costruire un legame autentico con la comunità.

Oltre al suo ruolo di leader in Kirweb, Pirrone è anche presidente dell’Associazione Nazionale Social Media Manager e co-fondatore di Wonty Media, una realtà che promuove strategie di influencer marketing. Wonty Media promuove la valorizzazione delle diversità e la creazione di contenuti che parlano a target specifici, adattandosi alle esigenze di un pubblico sempre più variegato e attento.

In risposta alla crescente domanda di professionisti nel campo dei social media, Riccardo Pirrone ha creato kiracademy, una scuola dedicata alla formazione di Social Media Manager.

Il corso Social Media Manager offerto da kiracademy è pensato per fornire una preparazione pratica e approfondita sulle principali piattaforme social.



Il programma formativo è strutturato in modo da offrire competenze pratiche che vanno oltre la semplice gestione dei social network. Uno degli aspetti distintivi di questo corso è l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nel curriculum, una componente sempre più rilevante nelle strategie di marketing digitale moderne. Gli studenti avranno la possibilità di apprendere come utilizzare l’IA per ottimizzare le campagne pubblicitarie, analizzare i comportamenti del pubblico e migliorare le performance sui social. Inoltre, il corso include moduli interattivi che permettono agli studenti di partecipare a sessioni live, durante le quali possono interagire direttamente con esperti del settore, fare domande e confrontarsi su casi reali. Questo approccio pratico e dinamico consente di acquisire competenze concrete e applicabili immediatamente nel mondo del lavoro.

Kiracademy, tuttavia, non si limita alla formazione individuale, ma offre anche soluzioni personalizzate per aziende ed enti. Questo permette alle organizzazioni di formare i propri team in modo mirato, con corsi su misura che rispondano alle specifiche necessità e sfide del loro settore. In un’epoca in cui il digitale è sempre più centrale nelle strategie aziendali, avere una formazione all’avanguardia è fondamentale per rimanere competitivi. Kiracademy si impegna quindi a garantire una formazione con corsi social media manager di alta qualità, che possa rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione.

Per chi desidera emergere nel competitivo mondo dei social media, formarsi con esperti come Riccardo Pirrone rappresenta un’opportunità unica. Un investimento strategico che permette di acquisire conoscenze pratiche, di alta qualità e al passo con le tendenze più recenti del settore.