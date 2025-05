Conosciamo ancora poco le microplastiche derivanti dagli pneumatici

di Giuliano Velotto Romano

Tre volte a settimana raccolgo con cura i rifiuti di plastica che produco in casa, li chiudo in una busta e tiro un sospiro di sollievo consapevole che miliardi di potenziali microplastiche verranno smaltite con la raccolta differenziata (ambito in cui siamo particolarmente virtuosi in Europa).

Eppure la principale fonte di microplastiche nel mondo non deriva dall’utensile usa e getta, ma da una fonte molto più inaspettata: gli pneumatici. La variabilità delle condizioni e delle temperature nelle quali essi devono operare fa sì che presentino una composizione chimica estremamente sofisticata che va dalle gomme naturali e artificiali, al ferro, al zinco ed al piombo.

Un recente studio ha rivelato che in sei delle dieci città più grandi d’Italia, la maggior parte dell’inquinamento da PM10 presente nell’aria proviene dall’usura degli pneumatici piuttosto che dai gas di scarico. Quest’usura deriva dai contatto fisico dello pneumatico con l’asfalto e dall’inefficienza dei contatti meccanici che avvengono nella trasmissione dei veicoli, generando energia termica che poi viene dissipata attraverso una maggiore abrasione sulla gomma. Lo studio suggerisce che il passaggio da motori a combustione ad elettrici, ridurrà solo in parte i livelli di PM10 prodotti dal trasporto privato, visto che non si rimuove la fonte di queste microparticelle e che quindi la soluzione sarebbe da ritrovare nella riduzione del parco auto in circolazione e nell’uso di sistemi di frenata più avanzati e non basati sulla frizione. Gli pneumatici sono probabilmente anche una fonte importante di PM2.5, particelle ancora più piccole (2.5 µm o meno) causa queste ultime di insorgenza di gravi malattie respiratorie.

Esiste un regolamento europeo, il Reach concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; tuttavia quest’ultimo non obbliga i produttori di pneumatici a diffonderne l’esatta composizione chimica. Questa mancanza di trasparenza rende difficile studiare il loro impatto ambientale specifico e a livello normativo ci si è mossi a riguardo solo negli ultimi anni. A giugno 2023, la Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Unece) ha adottato nuove regolamentazioni per la misurazione delle emissioni dai sistemi di frenata, descrivendole come il primo strumento normativo al mondo per monitorare le emissioni di particolato non derivanti dai gas di scarico. Il progetto, che pone un limite alle emissioni di particolato da abrasione dei freni di 3-11 mg per chilometro per veicolo, è stato adottato dai paesi dell’Unione Europea e da altri otto Paesi. A febbraio di quest’anno, l’Unece ha rivolto la sua attenzione alle emissioni degli pneumatici, adottando una proposta per introdurre due metodi di misurazione dell’abrasione di questi ultimi. A partire da settembre 2025, tutti gli pneumatici montati su auto passeggeri dovranno rispettare specifici limiti di emissioni. Tutte queste normative faranno parte del nuovo standard europeo sulle emissioni chiamato ‘Euro 7’, che entrerà in vigore nel 2026.