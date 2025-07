Consac: Allarme siccità, i sindaci del Cilento-Vallo di Diano vietino usi impropri della risorsa idrica

Quest’estate la siccità rischia seriamente di presentare il conto in anticipo rispetto agli anni precedenti. Ragion per cui Consac, società che gestisce il servizio idrico integrato in 56 Comuni nell’area Cilento-Vallo di Diano, si sta attrezzando già da tempo per affrontare al meglio la situazione al fine di evitare, nei limiti del possibile, disagi per cittadini e turisti. Un’azione che necessita ovviamente della collaborazione di tutti, a cominciare dall’utenza stessa. Per tali motivi la società guidata dal presidente Gennaro Maione invita i sindaci a emettere specifiche ordinanze che vietino usi impropri della risorsa idrica, quali innaffiamento di orti e giardini, riempimento di piscine, lavaggio di piazzali ed auto, ecc., con l’accortezza di disporre opportune verifiche del rispetto di quanto ordinato.

La scarsità di precipitazioni piovose registrata da fine 2024 e sino a oggi nell’intera area gestita da Consac ha infatti determinato una drastica riduzione delle fonti di approvvigionamento idropotabile cui, al momento, si è sopperito mediante l’attivazione di varie contromisure: impianti elettromeccanici, pozzi e potabilizzatori. Abitualmente, però, queste infrastrutture vengono impiegate nel solo periodo estivo emergenziale, coincidente cioè con il picco di presenze turistiche e destinate all’integrazione della risorsa sorgentizia.

Dunque, spiega Consac, diviene ancora più urgente l’obbligo di utilizzare la risorsa idrica per gli scopi meramente potabili ed igienico-sanitari cui l’acqua erogata è preposta, evitando altri usi, per i quali non è possibile assicurare la relativa fornitura se non a scapito della continuità del servizio.

Consac stessa provvederà, se necessario, a indire specifici incontri allo scopo di fornire opportuni aggiornamenti sulla situazione di carenza di risorsa idrica e concordare i provvedimenti di dettaglio. Le strutture societarie restano comunque a disposizione per fornire costantemente ogni utile informazione finalizzata ad una più compiuta conoscenza della problematica.