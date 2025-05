Consac, lunedì 19 maggio approvazione del bilancio e rinnovo delle cariche

Lunedì 19 maggio 2025 si terrà, in seconda convocazione, l’assemblea dei Soci di Consac per l’approvazione del bilancio relativo all’Esercizio 2024 ed il rinnovo delle cariche sociali. “Si chiude un ciclo triennale caratterizzato da brillanti risultati operativi – spiega il presidente Gennaro Maione – e contraddistinto anche da un significativo allargamento del perimetro di gestione che proseguirà fino al completamento nel corso del 2025”.

Consac gestioni idriche spa è il soggetto gestore del servizio idrico integrato per 56 Comuni compresi nell’area Cilento – Vallo di Diano.