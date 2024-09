Consac, nel Cilento quasi 20 km di nuove condotte in pead e 5 mila contatori intelligenti: investiti 12 mln

Quasi venti chilometri (18,426 per la precisione) di nuove condotte per la distribuzione idrica in pead realizzati nel territorio di diversi comuni serviti da Consac, cinquemila contatori intelligenti installati alle utenze (3038 a Casal Velino, 1557 a Sassano e 405 a Torraca), 7 antenne LoraWan attivate. Sono i principali numeri degli interventi finanziati con 12 mln di euro (Asse IV del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020) nell’ambito del programma per la “riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” e per “la gestione ottimale delle risorse idriche del Cilento e Vallo di Diano”. “Riduzione delle perdite, maggiore tutela dell’ambiente e ulteriore miglioramento degli standard del servizio grazie al rifacimento dei tratti di infrastruttura più obsoleta o a maggiore rischio di obsolescenza”: così Gennaro Maione, presidente di Consac. Che prosegue: “Queste iniziative consentiranno una gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente, dei cittadini e dei turisti. Che potranno beneficiare di un servizio di fornitura caratterizzato da livelli sempre crescenti di eccellenza nella continuità e qualità della risorsa idropotabile erogata”.