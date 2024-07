Consac realizza una nuova condotta idrica in pead nel cuore del Cilento

Seicentotrenta metri di nuova condotta idrica in pead: sono stati realizzati da Consac su strade di competenza comunale (via Attilio Bianchi) a Futani (Salerno). Un lungo tratto di rete di distribuzione sostituito con l’obiettivo di migliorare la qualità complessiva del servizio per l’utenza. “La riduzione del livello delle perdite idriche e l’accrescimento della funzionalità delle reti consentiranno una gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e della collettività”, ricorda Gennaro Maione, presidente di Consac. “I cittadini beneficeranno – commenta il sindaco Dario Trivelli – di un servizio di fornitura idrica caratterizzato da livelli di eccellenza nella continuità e qualità (anche) della risorsa idropotabile erogata. Il tutto a costi di gestione ampiamente ridotti”.