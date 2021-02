Consegna in diretta Facebook per le GSX-R1000R Legend Edition

Suzuki torna a celebrare ancora una volta i sette titoli colti dai suoi alfieri nella classe regina del Motomondiale. In attesa di tifare nuovamente i suoi idoli, Suzuki Italia annuncia che Lunedì 1° marzo consegnerà a Marco Lucchinelli e a Franco Uncini due esemplari della GSX-R1000R Legend Edition, la serie speciale a tiratura limitata realizzata appunto da Suzuki per festeggiare il titolo ottenuto da Joan Mir nella stagione 2020 e per ripercorrere gli altri sei trionfi Suzuki del passato attraverso le storiche livree vincenti. Lucchinelli e Uncini riceveranno le moto con colorazioni ispirate proprio a quelle delle rispettive Suzuki RG 500 schierate dal Team Gallina nel 1981 e nel 1982 e che li portarono a diventare Campioni del Mondo. La cerimonia di consegna sarà l’atto conclusivo di un avvincente talk show che si terrà all’interno dell’European Design Center Suzuki di Robassomero. L’incontro vedrà Lucchinelli e Uncini commentare l’ultima stagione di gare e ripercorrere alcune vicende memorabili delle corse del passato. A intervistarli e a incalzarli con le sue domande nelle vesti di moderatore sarà il giornalista ed ex pilota Max Temporali. L’intero evento potrà essere seguito dagli appassionati in diretta streaming sul canale Facebook di Suzuki Motorcycle Italia a partire dalle ore 14 di lunedì e gli utenti potranno anche interagire con gli ospiti ponendo loro domande e curiosità.

La diretta sarà imperdibile non solo per i tifosi di Lucky e di Uncini o per gli amanti delle competizioni in genere. Il dibattito coinvolgerà anche il francese Romain Oudert e Jacopo Solari, i due giovani designer in forza proprio allo European Design Center Suzuki che hanno firmato le GSX-R1000R Legend Edition di Lucchinelli e Uncini. Le loro parole illustreranno la genesi delle varie livree racing dal sapore rètro e permetteranno di conoscere meglio il lavoro di questo centro stile alle porte di Torino, l’unico a studiare le linee delle moto Suzuki assieme agli uffici stilistici del quartier generale di Hamamatsu. La struttura, creata nel 2009, contava inizialmente solo su tre designer, ma nel tempo è stata potenziata con altre figure provenienti da tutto il mondo e oggi gioca un ruolo importante nel definire gli stilemi dei modelli Suzuki.

