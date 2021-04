Consegnate ai team le prime Opel Corsa-e Rally

E’ tutto pronto per la stagione iniziale della ADAC Opel e-Rally Cup e ai clienti sono appena state consegnate le prime dieci Opel Corsa-e Rally. Presso il Test Centre di Dudenhofen, i team hanno ricevuto i veicoli e i relativi equipaggiamenti, tra cui le bellissime tende racing e le tute da corsa per piloti e copiloti. In occasione della consegna dei veicoli i team hanno ricevuto un briefing completo sulla nuova tecnologia elettrica, a cui sono seguiti approfonditi test funzionali con le vetture elettriche da 100 kW (136 CV). I clienti hanno anche potuto verificare l’elevato potenziale della Opel Corsa-e Rally sedendo accanto a Volker Strycek, leggenda del motorsport Opel, sullo spettacolare circuito endurance del centro prove. “La consegna dei veicoli è stato un momento importante per noi, per i team e per tutto il progetto”, ha dichiarato Jòrg Schrott, Opel Motorsport Director. “Si tratta di un chiaro segnale che le cose stanno finalmente per partire. L’attesa e l’entusiasmo per l’avvio della stagione erano palpabili. Le altre vetture saranno consegnate in un secondo momento”.

Dopo la cancellazione dell’ADAC ACTRONICS Rally Sulingen a causa del Coronavirus, la prima gara della stagione dell’ADAC Opel e-Rally Cup si svolgerà l’11 e il 12 giugno con l’ADAC Rally Stemweder Berg. Per prepararsi, le squadre della ADAC Opel e-Rally Cup parteciperanno a un evento di prova per conoscere meglio le vetture e l’infrastruttura di ricarica. I team parteciperanno anche a un programma di formazione sull’alta tensione, condotto e certificato dal TU’V della Turingia.

All’ADAC Opel e-Rally Cup 2021 si sono iscritti team provenienti da Germania, Francia, Austria, Belgio, Regno Unito e Paesi Bassi.

(ITALPRESS).