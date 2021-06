Consegnate nella Basilica di San Francesco di Paola a Napoli le onorificenze sabaude

La Delegazione della Campania degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia si è riunita nella Basilica Reale e Pontificia di San Francesco di Paola per una Santa Messa, in occasione della quale sono state consegnate le onorificenze a coloro che ne sono stati insigniti nel 2020. Infatti, a causa della pandemia, il Capo della Real Casa, il Principe di Napoli Vittorio Emanuele di Savoia, contrariamente alla tradizione, non ha potuto procedere a presiedere personalmente alla cerimonia di rimessa delle onorificenze. Numerosi e prestigiosi gli insigniti del 2020, tra i quali spiccano rappresentanti della più antica aristocrazia napoletana, come don Pierlugi Sanfelice dei Duchi di Bagnoli, nominato Grande Ufficiale dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro; il Comandante Gennaro Arma, che al comando della nave da crociera Diamond Princess, ha eroicamente gestito l’emergenza pandemica appena scoppiata e la quarantena imposta ai 3700 passeggeri, ha ricevuto la Medaglia d’Oro dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Sono stati altresì insigniti coloro che durante la pandemia si sono sforzati di fattivamente di portare il proprio contributo benefico sotto l’egida di Casa Savoia, come Mons. Luigi Castiello che ha realizzato presso l’Ospedale del Mare le iniziative “Armadio dei Pigiami” e “Casa Mafalda” Per dare assistenza ai familiari dei pazienti. Tra gli altri insigniti ricordiamo il 19° Reggimento Cavalleggeri “Guide”, spesso impiegato all’estero per missioni di peace-keeping, il Parroco della Basilica di S. Francesco di Paolo Fra Mario Savarese O. M, Fra Mokhless Massri Habib Rafael Parroco della Basilica di S. Caterina d’Alessandria in Egitto dove per 70 anni sono state venerate le spoglie di Re Vittorio Emanuele III, al Direttore del Sacrario Militare di El Alamein al luogotenente Cosimo D’Amico la Croce al Merito in d’Oro.