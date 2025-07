Conservatori e Riformisti Europei, convention a Napoli dal 10 al 12 luglio

“Il Mediterraneo sta plasmando il futuro dell’Europa?”. È questo il titolo della convention che si terrà a Napoli dal 10 al 12 luglio, organizzata e promossa dal Partito dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR Party). La tre giorni riunirà leader politici, esperti e giornalisti per discutere temi cruciali per il futuro dell’Europa, tra cui commercio marittimo, sviluppo dell’economia del Mediterraneo, migrazione, economia blu e la ricostruzione dell’Ucraina. Tra i partecipanti: Robert Zile, Vicepresidente dell’EuroParlamento, Mateusz Morawiecki, Presidente dell’ECR Party ed ex Primo Ministro della Polonia, Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Tommasi Foti, Ministro per le Politiche Europee, Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche Marittime, Edmondo Cirielli, viceministro agli Affari Esteri, Wanda Ferro, sottosegretario agli Interni, Antonio Iannone, sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, e Giovanni Donzelli, deputato di Fdi e vicepresidente del Copasir, George Simion, Vice Presidente ECR Party, La convention si svolgerà all’Hotel Royal Continental di Napoli.

Il programma è stato illustrato da Carlo Fidanza, Vicepresidente dell’ECR Party e capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, e da Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e Segretario Generale dell’ECR Party, che interverranno anch’essi in qualità di relatori, insieme a importanti ospiti europei e internazionali.