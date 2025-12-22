Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, i bambini di via Tribunali in concerto

Si è concluso il primo anno di studi, dopo un 2024 di avvio, per il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo Santa Maria della Colonna rifondato da Monsignor Adolfo Russo, presidente della Fondazione della Diocesi “Fare chiesa e città”.

Sono circa 70, provenienti dal quartiere adiacente di via dei Tribunali, le bambine e i bambini iscritti stabilmente al Conservatorio.

Domani 23 dicembre 2025 alle ore 11, ci sarà un saggio di musica e teatro offerto al quartiere.

Il Conservatorio è diretto dal professore Agostino Noviello, coadiuvato nell’organizzazione dal professore Antonio Addati.

I maestri di musica che insegnano le varie discipline musicali ai bambini sono ad oggi stabilmente otto.

Il conservatorio possiede oltre cento strumenti che si aggiungono alle attrezzature didattiche a disposizione delle bambine e dei bambini anche a casa.