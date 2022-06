Conservatorio di Benevento, eventi e premi. Studentessa di violino prima al concorso Saverio Mercadante 2022

Non si è ancora spenta l’eco della Festa della Musica 2022 con i vari eventi in programma che hanno riscosso un importante successo di pubblico e di consensi sia in città che nei centri di Cerreto Sannita, Rotondi e Sant’Angelo a Scala, che nuovi apprezzamenti sono giunti per gli studenti del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento.

Con soddisfazione, la classe di Violino del maestro Patrizio Rocchino ha partecipato al Concorso per Musicisti “Saverio Mercadante 2022” con la studentessa Carmen Avigliano che si è aggiudicata il primo premio.

Si è trattato di un appuntamento organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Officina della Musica” di Napoli, rivolto ad allievi delle scuole medie ad indirizzo musicale, licei musicali, accademie e scuole private, Conservatori, diplomati di Conservatori ed allievi privatisti.

A San Pietro Avellana, in provincia di Isernia, invece, in occasione dei festeggiamenti di San Pietro e Paolo, organizzati dall’Associazione Dominae, gli studenti del “Nicola Sala” sono stati protagonisti di uno spettacolo dal titolo “Canzoni Appassionate” con una performance-concerto che li ha visti cimentarsi sia nella canzone classica napoletana che in brani d’opera.

Coordinati dalla docente della classe di Arte Scenica dell’Istituto sannita, il maestro Patrizia Di Martino, si sono esibiti: Michael Della Ventura (tenore e tastiera); Paola Laudanna (mezzo soprano); Ida Marino (soprano); Francesca Mazzilli (soprano).

Risultati importanti, dunque, per l’Istituto di Alta Formazione Musicale Sannita che testimoniano la qualità e l’impegno a cui, quotidianamente, si sottopongono gli allievi per perfezionarsi e raggiungere importanti livelli qualitativi.