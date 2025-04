Conservatorio di Benevento, prove generali prima della partenza per gli Usa

Si è tenuta oggi, presso l’Auditorium del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, la prova generale dell’Orchestra diretta dal M° Maurizio Petrolo, in preparazione al concerto internazionale previsto il 12 aprile 2025 presso la prestigiosa Marion Anderson Hall del Kimmel Center for the Performing Arts di Philadelphia (USA). L’appuntamento musicale, dal titolo “Cavalleria Rusticana e Grandi Amori”, rappresenta una delle tappe centrali del progetto di internazionalizzazione finanziato dal PNRR – Missione 4, Componente 1 (M4C1).

Il progetto, frutto di una sinergia tra il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso e l’Università Telematica PEGASO, ha l’obiettivo di promuovere la mobilità internazionale, la valorizzazione del talento artistico degli studenti e l’integrazione delle competenze digitali applicate alla musica.

«La nostra Orchestra porta nel mondo il valore della formazione artistica pubblica – dichiara il Direttore del Conservatorio di Benevento, M° Giuseppe Ilario –. Philadelphia sarà una vetrina di prestigio, ma soprattutto un’esperienza di crescita umana e professionale per i nostri giovani.»

Caterina Meglio, Presidente del Conservatorio di Benevento, sottolinea: «Questa missione è il risultato di un progetto articolato, che mette al centro gli studenti, l’eccellenza musicale italiana e le opportunità offerte dal PNRR.»

Per il Conservatorio di Campobasso, il Direttore M° Vittorio Magrini evidenzia: «L’internazionalizzazione non è solo una finalità, ma un metodo di lavoro fondato sulla condivisione, sulla qualità artistica e sull’apertura ai linguaggi contemporanei.»

La Presidente Rita D’Addona aggiunge: «La collaborazione tra Conservatori crea un modello virtuoso di rete istituzionale capace di portare l’AFAM italiana oltre i confini nazionali.»

Il Rettore dell’Università Telematica Pegaso, Prof. Pierpaolo Limone, afferma: «La digitalizzazione accompagna ogni fase del progetto, rendendo possibile la documentazione, la diffusione e la fruizione delle attività artistiche in chiave innovativa e accessibile.»

Un percorso musicale internazionale

Il progetto si sviluppa lungo un percorso in quattro tappe internazionali, che attraversa linguaggi, tradizioni e forme musicali:

• New York / Philadelphia – aprile 2025: Cavalleria Rusticana e Grandi Amori – il grande repertorio operistico italiano, attraverso la rilettura orchestrale e vocale dei drammi amorosi della tradizione verista;

• Montreal – luglio 2025: Jazz e contaminazioni – una riflessione sul dialogo tra le matrici afroamericane e l’improvvisazione colta;

• Napoli – dicembre 2025, Teatro di San Carlo: Il meglio dei Musical – spettacolo conclusivo con selezione dei grandi titoli della tradizione del musical internazionale, accompagnato da una presentazione multimediale del percorso artistico svolto durante le tappe precedenti.

Un’iniziativa che testimonia la capacità dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiana di operare in una dimensione europea e globale, rafforzando identità, innovazione e cooperazione.