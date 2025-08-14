Consigli degli esperti sui bonus dei casinò online più adatti a te

Giocare d’azzardo a volte è più difficile di quanto si creda, soprattutto se non si è in grado, di primo acchito, di capire quali, tra i bonus proposti dai vari operatori, possa essere interessante per questo o quel tipo di gioco. A maggior ragione, l’operatore bravo è quello che propone tanti tipi di bonus per andare a toccare le corde di qualunque tipologia di giocatore. Vediamo insieme quali consigli gli esperti possano dare sulle varie tipologie di promozione si possano trovare in rete e quale possa interessare a chi.

Quali sono le tipologie di bonus casinò più interessanti?

Gli operatori, quando hanno intuito quanto potesse essere interessante il mercato dell’azzardo digitale, hanno messo in atto un marketing molto aggressivo volto a coinvolgere più clienti possibili sulle proprie piattaforme. Proprio per questo motivo, ci sono tantissime tipologie di bonus che vanno a interessare i tanti tipi di giocatori che è possibile trovare in rete. Tra tutte le offerte quella che è sempre più gradita è il bonus senza deposito che viene facilmente comparato grazie a tutta una serie di siti affidabili, anzi più che autorevoli, che permettono di agevolare informazioni a tutti gli utenti, anche coloro che sono meno esperti. I bonus senza deposito sono quelli che funzionano senza che l’utente, all’atto della registrazione, inserisca denaro sul suo conto gioco. Questa offerta è ovviamente la preferita perché permette di giocare senza utilizzare i propri soldi. Chiaro è che non sia l’unica. Abbiamo, infatti, anche l’offerta sul primo deposito, così come promozioni settimanali, quelle su un titolo o un gioco soltanto, i codici che devono essere recuperati per ottenere l’offerta o anche il bonus riservato ai VIP, cioè a coloro che giocano più spesso e che spendono di più avendo poi diritto a offerte esclusive.

Quali tra queste sono le promozioni più adatte a ridurre i costi? E qui si torna a bomba sul successo dei bonus senza deposito e quanto, in questo in ultimi anni, questo incentivo abbia cambiato un po’ il panorama dell’azzardo in rete. Certo, le offerte sono diventate sempre più esagerate, le condizioni per ottenerle sempre più fumose e allora è intervenuto, proprio quest’anno, l’Agenzia Dogane e Monopoli, cioè l’organo che vigila e verifica il settore azzardo in Italia, cambiando la legislazione legata ai bonus e alle promozioni nel nostro paese.

Proprio i bonus senza deposito, dunque, da qualche mese non possono superare la somma erogata di 500 euro totali e non devono alimentare speranze con termini che siano poco chiari. Per legge, ogni sito concessionario dovrà infatti indicare quelli che sono i termini per ottenere il bonus, il cliente potrà salvarsi le informazioni sul proprio storico e, ovviamente, non c’è nessuna induzione a una falsa speranza del cliente d’incassare somme mastodontiche o di avere a disposizione chissà quali offerte per poter giocare a lungo. Questo, ovviamente, serve al cliente per essere tutelato, ma serve anche al sito per poter essere ancora concessionario senza incappare in sanzioni pecuniarie o sospensioni della licenza a causa d’indicazioni fallaci o errate.

Questo inasprimento delle regole legate all’azzardo è sintomo del successo del gioco in Italia e di quanti introiti così importanti (parliamo di 160 miliardi di euro in un solo anno) e in crescita possano rendere il settore molto appetibile, ma anche molto fragile senza regole. Pensiamo a paesi come Germania e Svizzera che hanno regolamentato l’azzardo online molto tardi e che sono arrivati, solo pochi anni fa, a un boom del mercato illegale che ha messo in crisi non solo l’industria del gioco ma anche l’economia nazionale. Una risorsa così fondamentale va tutelata ma, chiaramente, va gestita in maniera sicura e professionale. Non possiamo immaginare di giocare in una terra di nessuno in cui tutti possono millantare vincite straordinarie con offerte ancora più incredibili e che possano in qualche modo ingannare il cliente. Ciò non è fattibile perché inquinerebbe l’affidabilità dei siti legali, che è fondamentale senza ombra di dubbio.

Ben venga l’interessamento sempre più forte alla salute mentale dell’utente, al fatto che non debba essere ingannato in nessun modo e bene anche che la concessione statale per giocare in Italia costi molto di più. Si è passati, infatti, a centinaia di migliaia di euro all’anno a milioni di euro che sembra una cifra esorbitante solo a chi non ha capito quanto frutti questo giro d’affari. Giro, ovviamente, molto remunerativo ma che si basa sul fatto che ci debba essere fiducia tra l’operatore e il cliente. Nel momento in cui questa fiducia viene meno, allora tutto non serve a niente e anche il lavoro precedente, casomai costruito per raggiungere l’affezione del cliente alla piattaforma, è mandato in fumo. Meglio avere regole da rispettare, sanzioni da pagare, concessioni costose ma avere il settore sotto controllo, senza nessun problema legato alla trasparenza delle offerte, dei giochi e alla sicurezza dei dati sensibili e bancari che poi resta il nodo più importante di tutti per giocare bene, per giocare senza pensieri e senza nessun tipo di ansia legato al furto d’identità e dei nostri conti negli istituti di credito.