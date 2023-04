Consigli di presidenza delle magistrature speciali, Bonafede e Lussana eletti alla giustizia tributaria

Regge l’accordo tra maggioranza e M5S alla Camera per eleggere i componenti laici dei consigli di presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei Conti e della giustizia tributaria. L’ex ministro della Giustizia del M5S, Alfonso Bonafede, è stato eletto alla giustizia tributaria con 210 voti favorevoli (la maggioranza assoluta, necessaria per l’elezione, è 201). Con lui alla tributaria Carolina Lussana, in quota Lega, che ha ottenuto 248 voti. Alla Corte dei Conti eletti Filippo Vari, con 253 voti, e Vito Mormando con 251. Alla giustizia amministrativa Eva Sonia Sala con 254 voti e Francesco Urraro con 251. Alla votazione non hanno preso parte il Pd e Avs, i presenti erano 273, votanti 269 con quattro astenuti.