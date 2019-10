Consigli per trovare lavoro nel settore moda

Da sempre la moda esercita su molte persone un fascino ineguagliabile e, in ogni epoca, sono sempre numerosi i giovani che sognano di lavorare in questo ambito.

Attenzione però: mai pensare di prendere sotto gamba la questione!

Il settore della moda è tutt’altro che facile e, per riuscire ad avere successo, sono indispensabili passione, talento e tanto sudore. Come per qualsiasi professione in fondo, solo che qui la competizione è alle stelle e bisogna prepararsi ad affrontarla al meglio.

Per avere più chances di riuscita, seguite questi consigli.

L’importanza dei social

Che i social network ci condizionino, nel bene e nel male, la quotidianità, è storia nota, ma sapete che essi possono anche aiutarci a trovare lavoro?

Linkedin è il social specifico nato proprio a tale scopo. Dunque, iscrivetevi e compilate nel modo più dettagliato possibile il vostro profilo professionale inserendo sia i dati che riguardano lo studio che quelli relativi all’eventuale esperienza lavorativa vera e propria. Vedrete che le vostre possibilità di contatto aumenteranno a dismisura.

Un altro social che fa al caso vostro è Fashionjobs, che riguarda esclusivamente la moda.

Le aziende controllano spesso i profili presenti su Linkedin e Fashionjobs, pertanto non fatevi mancare questa possibilità. E anche Instagram può essere molto utile.

Lavorare per le grandi case di moda

Diciamolo subito: qui non si improvvisa. Lavorare in una grande casa di moda è il sogno di tanti, ma la sua realizzazione non è certo semplice.

I profili più ricercati dalle griffe di grido sono quelli commerciali, per cui la conoscenza delle lingue è essenziale. L’Inglese è indispensabile, ma anche spagnolo, francese, russo e cinese sono sempre più richieste.

Non potete ovviamente neanche solo lontanamente sperare di lavorare per una grande casa di moda senza la preparazione che occorre: tanto studio, corsi ed un continuo aggiornamento delle proprie competenze sono requisiti imprescindibili.

Se ritenete di averli, buttatevi: inviate CV, iscrivetevi ai social, cercate informazioni in rete e …incrociate le dita! Altrimenti, bisogna iniziare subito, iscriversi ad un corso di moda, cominciare ad avere i primi contatti sul campo, impegnarsi con tanta passione! Molto utili a tal proposito sono gli Open Day di moda, come quello che organizza il prossimo 10 ottobre Modartech scuola di moda in Toscana. Un’occasione da non perdere per cominciare ad orientarsi nel mondo delle discipline creative per conoscere le varie proposte formative, i laboratori e i servizi, per scegliere con maggior consapevolezza la propria strada!

Come iniziare?

Si può entrare a lavorare nel mondo della moda anche senza esperienza, purché non si pretenda di avere tutto e subito. Del resto, la gavetta riguarda qualsiasi professione. Quindi, anche se all’inizio sarete assunti per compiti e ruoli che non costituiscono propriamente il vostro principale obiettivo, convincetevi che vi state trovando fra le mani una grande opportunità e che sta a voi, in particolare alle vostre capacità e volontà, crescere o meno.

Molto probabilmente sarete scelti per fare da assistenti, un compito importante che vi consentirà di “farvi le ossa” ed apprendere i trucchi del mestiere, un bagaglio di conoscenze che si rivelerà fondamentale nella vostra successiva carriera.

Non dimenticate mai che dietro le luci e i lustrini, la moda nasconde fatica, lavoro, dedizione totale e studio.

Molto probabilmente, se avrete la fortuna di essere assunti, all’inizio vi toccherà lavorare per molte ore al giorno per paghe tutt’altro che allettanti, ma le possibilità di crescita sono decisamente immense: starà a voi, e al vostro impegno soprattutto, saperle cogliere o meno.