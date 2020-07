Quando arriva il momento di progettare casa è fondamentale pensare ad ogni piccolo particolare, dallo stile degli ambienti alle tipologie di porte interne da inserire, l’arredamento, il tipo di pavimento e così via.

Le porte interne costituiscono una parte molto importante dell’arredamento e servono a separare gli spazi tra due ambienti diversi. Le porte sono un elemento d’arredo che valorizza l’intera abitazione e per questo motivo è fondamentale saper scegliere la giusta tipologia di porta da installare nella propria casa.

Tra le porte interne più comuni troviamo quelle con apertura a battente, caratterizzate dall’apertura dell’anta verso l’esterno oppure verso l’interno e il meccanismo si basa sulla rotazione delle cerniere laterali.

3 consigli utili per la scelta delle porte interne

Per scegliere nel modo giusto gli infissi da inserire nella propria casa è fondamentale considerare diversi elementi come i pavimenti, lo stile degli ambienti e il colore delle pareti. In molti commettono l’errore di scegliere le porte esclusivamente in base ad un gusto personale, senza tenere conto degli altri elementi presenti in casa e questo comporta un disallineamento di stile visibile agli occhi di tutti.

Qui di seguito elencheremo tre consigli utili da applicare per non commettere errori durante la scelta delle porte interne e che ti permetteranno di acquistare un prodotto soddisfacente e che rispecchia la personalità della casa. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito del brand Garofoli sempre aggiornato e ricco di suggerimenti utili.

È fondamentale non avere fretta durante la progettazione degli ambienti e la scelta degli infissi. Si inizia sempre con la scelta degli elementi primari come il pavimento, mattonelle da muro, tipologie di porte interne ed arredamento da inserire e successivamente è possibile scegliere il colore, i modelli, altri infissi e così via.

La scelta delle porte deve essere effettuata quando i lavori di progettazione o ristrutturazione sono finiti. Alcune tipologie di porte interne prevedono l’intervento diretto sul muro e questo potrebbe causare dei problemi se in casa ci sono ancora dei lavori in corso.

Mai dimenticare l’importanza delle porte interne come elementi d’arredo, è importante creare uno stile che rende l’ambiente accogliente e coordinare gli infissi con l’arredamento, i pavimenti e le pareti. Anche una sbagliata coordinazione dei colori può influenzare e stravolgere uno stile.

Tipologie porte interne: le diverse aperture

Ci sono tantissime tipologie di porte interne, da quelle invisibili capaci di mimetizzarsi completamente con la parete, a quelle scenografiche con un’apertura molto particolare. Le porte interne più conosciute e utilizzate sono:

Porte a battente , la classica porta tradizionale fissata attraverso delle cerniere e molto pratica da aprire.



Porte scorrevoli , che si dividono in interne ed esterne. Le porte scorrevoli interne svolgono la loro funzione grazie ad un controtelaio che permette di far sparire l’anta scorrevole all’interno della parete. Rappresenta un’ottima soluzione salvaspazio.



Porte a libro, composte da un pannello sezionato in due porzioni che scorrono di lato. Ottime da utilizzare quando lo spazio è ridotto.