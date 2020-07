Consiglio d’Europa, le priorità del semestre di presidenza dei tedeschi

“ E’ necessario un rilancio europeo che vada oltre quello che eravamo prima della crisi, non si tratta di ricostruire ma di rilanciare”. Lo ha affermato l’ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca in Italia, Viktor Elbling, durante l’”Incontro FebAF”, la Federazione Banche Assicurazioni Finanza.

Il diplomatico di Berlino ha presentato le priorità del Semestre di presidenza Tedesca del Consiglio dell’Unione Europea iniziato il primo luglio scorso. La prima grande tematica che l’Europa deve affrontare è il superamento dell’emergenza sanitaria e il rilancio economico anche grazie al piano per la ripresa annunciato dalla Commisione Europea, Next Generation EU.

In ambito economico e finanziario, il secondo tema è quello dell’integrazione finanziaria e bancaria. Esprimendosi in un ottimo italiano, l’ambasciatore ha, infatti, ribadito l’importanza del rafforzamento dell’unione bancaria e dei mercati dei capitali, dell’armonizzazione delle regole europee per creare un vero “level-playing field” tra gli stati membri, dell’innovazione digitale, e della ricerca di un consenso a livello internazionale ed europeo per una tassazione più equa e bilanciata in Europa.

Sarà inoltre necessario portare avanti il piano di rilancio europeo in modo sostenibile attraverso una trasformazione digitale ed ecologica dell’economia. Trovare rapidamente un’intesa con il Regno Unito e concludere i negoziati sulle future relazioni UE-UK sarà un altro tema caldo del semestre di presidenza tedesco che terminerà il 31 dicembre. Le priorità della leadership tedesca si basano sulla necessità del rafforzamento di due grandi principi: la solidarietà, valore riscoperto soprattutto in questi mesi tra gli stati membri dell’Unione – sia in ambito sociale che economico – e la sovranità, necessaria per difendere i valori e gli interessi strategici europei.

Secondo l’ambasciatore tedesco, grande conoscitore delle realtà italiana, la Germania dovrà essere moderatore e allo stesso tempo motore dell’integrazione europea. Le aspettative sul Semestre sono dunque alte – e tra queste vi è anche l’avvio della Conferenza sul futuro dell’Europa – e l’”importante è che non siano addirittura troppe”, hanno concordato Elbling e Paolo Garonna, Segretario Generale FeBAF, che ha introdotto l’incontro.