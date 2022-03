Consiglio Europeo della ricerca: un progetto della Federico II tra gli 11 premiati

Ci sono anche undici progetti italiani tra i 313 vincitori dell’ultima gara indetta dal Consiglio europeo della ricerca per distribuire sovvenzioni da 632 milioni di euro nel complesso per condurre ricerche pionieristiche in tutte le discipline scientifiche. Si tratta di: Sara Bagherifard e Massimo Tavoni del Politecnico di Milano, Valentina Bambini dell’Istituto universitario di studi superiori di Pavia, Luisa De Marco del Consiglio nazionale delle ricerche, Elena Franchi e Nicola Segata dell’Universita’ degli studi di Trento, Francesco Negro dell’Università degli studi di Brescia, Teresa Pellegrino dell’Istituto italiano di tecnologia, Lucia Raggetti dell’Universita’ di Bologna, Carmine Settembre dell’Universita’ degli studi di Napoli Federico II, e Alessio Zaccone dell’Universita’ degli studi di Milano. “Trovare nuove soluzioni nei settori dell’energia, della salute o delle tecnologie digitali e’ possibile solo se riusciamo ad attrarre e mantenere il talento scientifico”, ha detto la commissaria europea per l’Innovazione, Mariya Gabriel. I vincitori rappresentano 42 nazionalita’ e realizzeranno i loro progetti presso universita’ e centri di ricerca in 24 Stati membri dell’Ue e Paesi associati al programma Horizon Europe.