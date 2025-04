Consiglio imprenditoriale saudita, le tappe della missione in Italia

É iniziata la visita di una folta delegazione di imprenditori sauditi in Italia che si sviluppò su tre forum imprenditoriali e di investimento tra i nostri due paesi, con la partecipazione di rappresentanti del settore pubblico e privato, con l’obiettivo di rafforzare i partenariati economici, di investimento e commerciali. Questi forum hanno avuto inizio con il primo incontro del Consiglio imprenditoriale saudita-italiano con l’Associazione imprenditoriale lombarda a Milano. Il 28 aprile ha inizio un forum congiunto tra il consiglio imprenditoriale saudita-italiano e la Federazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese (Focas), seguito il 29 aprile da un terzo forum con la Federazione degli imprenditori della regione Piemonte di Torino. Si tratta della prima visita ufficiale del Consiglio in questa importante città industriale, con l’obiettivo di creare partnership tra la parte saudita e quella italiana. Il premier Giorgia Meloni ha visitato il Regno Saudita lo scorso gennaio e ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman ad Al-Ula, dove è stato firmato un accordo per istituire un consiglio di partenariato strategico tra i due Paesi. In questa occasione, Kamel Al-Munajjid, presidente del Consiglio imprenditoriale saudita-italiano, ha dichiarato in un colloquio con Italpress: “Nell’ambito delle crescenti relazioni tra Arabia Saudita e Italia, una delegazione imprenditoriale saudita di alto livello è in Italia per tre giorni, durante una visita alle città di Milano e Torino, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione economica, di investimenti e culturale tra i due Paesi e di aprire nuovi orizzonti per partnership strategiche e sostenibili”.