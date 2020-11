Consiglio regionale Campania, si dimette Lucia Fortini, neo assessore. Le subentra Diego Venanzoni

Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha preso atto nella seduta di oggi delle dimissioni presentate dal Consigliere regionale Lucia Fortini, eletta nella lista De Luca presidente, che è stata nominata assessore dal presidente de Luca. Al posto di Fortini subentra il consigliere Diego Venanzoni, primo dei non eletti. Il consiglio di oggi si sarebbe dovuto tenere sia in presenza che da remoto ma il temperale sulla città di Napoli, come ha spiegato il presidente Oliviero, che si abbattuto la scorsa notte ha mandato in tilt i sistemi e quindi è stata richiesta la presenza in aula di tutti i consiglieri.