Consip, indagine sul mercato elettronico della PA: Campania prima per numero di fornitori

La Campania è la prima Regione italiana per numero di fornitori abilitati al Mepa – con 19.103 imprese iscritte, mentre per quanto riguarda lo Sdapa la graduatoria e’ guidata dal Lazio con 827 fornitori. Lo comunica Consip pubblicando l’aggiornamento, al 31 dicembre 2020, della mappa georeferenziata degli acquisti della PA, lo strumento interattivo messo a disposizione di utenti e cittadini per consultare i principali dati sugli acquisti effettuati dalle amministrazioni attraverso gli strumenti di e-procurement del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica, gestito da Consip per conto del Ministero dell’Economia e Finanze.