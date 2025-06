Consob, allarme su false offerte di lavoro online legate a cripto

Roma, 13 giu. (askanews) – La Consob riferisce di aver ha pubblicato un’avvertenza per mettere in guardia i risparmiatori sulla crescente diffusione del fenomeno delle false offerte di lavoro online, con cui viene proposto lo svolgimento di generiche attività (quali, per esempio, cliccare link, iscriversi a siti internet, mettere like a prodotti/servizi commerciali, scrivere recensioni e simili), collegati all’effettuazione di operazioni su cripto-valute da cui deriverebbe un’ulteriore opportunità di guadagno (il cosiddetto task scam).

Queste proposte, avvisa l’autorità con un comunicato, veicolate soprattutto tramite social network, inducono gli utenti a operare attraverso siti internet riconducibili a prestatori abusivi di servizi su cripto-attività e si configurano come iniziative ingannevoli, finalizzate all’acquisizione delle somme di denaro e dei dati personali degli utenti stessi.

La Consob, nel contrastare il fenomeno, ha inoltre ordinato, ai sensi dalla disciplina europea sulle cripto-attività (Regolamento Mica) l’oscuramento di quattro siti web mediante i quali erano prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza delle prescritte autorizzazioni. L’elenco dei siti oscurati è consultabile sul portale internet dell’autorità.

Sale, così, a 1353 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.. L’autorità precisa che sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob, infine, richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive. (fonte immagine: Consob).