Consob, Freni: oggi parlo solo di opera lirica, cucina e letteratura russa

Milano, 22 gen. (askanews) – “Oggi parlo solo di opera lirica, cucina e letteratura russa”. Il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, accolto da un capannello di giornalisti all’arrivo al Forum annuale Nedcommunity a Milano, mette le mani avanti e scherzando evita le domande sulla sua possibile nomina alla presidenza della Consob. Il tema era atteso sul tavolo del consiglio dei Ministri di martedì ma la decisione è saltata per disaccordo all’interno della maggioranza.

In attesa di sviluppi, Freni glissa sulle domande dei giornalisti che lo incalzano. A chi gli fa notare che anche la letteratura russa può essere un tema divisivo, lui replica col sorriso: “La letteratura non è mai divisiva, se lo diventa è un grosso problema per chi la rende divisiva”.