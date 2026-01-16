Consob, Salvini: Freni presidente mi farebbe piacere, bravo sottosegretario

Milano, 16 gen. (askanews) – “Mi farebbe piacere perché è un bravissimo sottosegretario all’Economia, ma non so cosa farà e quando lo farà”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini parlando con i cronisti dell’ipotesi che il sottosegretario al Mef, Federico Freni, possa essere nominato presidente della Consob dopo la scadenza del mandato di Paolo Savona. “Mi farebbe molto piacere perché lo conosco, l’ho candidato ed è un parlamentare della Lega. Se non mi facesse piacere sarebbe strano”, ha aggiunto Salvini che ha spiegato, comunque, di non occuparsi di questo tema.