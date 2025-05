Consob sospende per 30 giorni l’ops di Unicredit su Banco Bpm

Milano, 21 mag. (askanews) – La Consob ha sospeso l’offerta pubblica di scambio volontaria promossa da UniCredit su Banco Bpm per 30 giorni. Lo si legge in una delibera dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

L’ops di Unicredit è stata “sospesa, ai sensi dell’articolo 102, comma 6, lettera b), del medesimo Testo unico della finanza, per un periodo di 30 giorni – riporta la delibera datata 21 maggio – Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel bollettino”.