Consolato del Benin di Napoli dona generi alimentari alle famiglie in difficoltà

Il 24 Aprile a Foggia ha avuto luogo l’incontro ufficiale per la donazione di generi alimentari tra il Console del Bénin a Napoli, Giuseppe Gambardella, ed il Presidente dell’Associazione MISSIONE AFRICA, Raffele Luongo. E’ Un’iniziativa partita dalla realtà associativa foggiana che ha messo in atto una serie di servizi a beneficio di molti cittadini italiani e non. Il progetto prevede un’assistenza in termini di solidarietà alimentare con prodotti di prima necessità, finalizzato al sostegno dei nuclei familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite dalla pandemia del Covid-19.

MISSIONE AFRICA ha quindi previsto un aiuto concreto non solo nelle città di appartenenza, come Foggia, Torremaggiore, San Severo, San Giovani Rotondo, ma anche facendo arrivare la rete della solidarietà a Napoli, in sinergia con il Consolato della Repubblica del Bénin.

I prodotti di prima necessità saranno donati alle tante famiglie beninesi residenti nella provincia partenopea.

Un sentito ringraziamento all’Associazione MISSIONE AFRICA, nella persona del Presidente Raffaele Luongo per i grandi gesti di sostegno, di comunione e condivisione ma soprattutto di speranza.

Un ringraziamento all’ Imprenditore Michele Iannantuoni, al Dr. Nicola de Vita, direttore del “Mulino de Vita” ed al Dr. Ezio Ferrucci, responsabile della “Fabbrica del Buono” del Comune in provincia di Foggia, Casalnuovo Monterotaro,per l’inesausto impegno e per l’ulteriore donazione di generi alimentari.

Un grazie particolare al Presidente Franco Marasco per aver prestato servizio di trasporto logistico extraregionale.

Un sentito ringraziamento a Don Rocco Barra ed al Sig.re Massimo Esposito della Parrocchia Sacra Famiglia di Giugliano in Campania-Lago Patria per aver offerto gli spazi comuni affinché si conservassero in maniera ottimale i prodotti.

Siamo una comunità senza confini, non importa dove si è nati o il colore della pelle, ognuno nelle collettività dove si trova, dovrebbe creare meccanismi di soccorso solidale, riallacciando quei legami che consentono di riconoscersi nel “noi”.

L’amore non conosce limiti, la solidarietà ci fa comprendere come oltrepassarli.