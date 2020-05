Consolato del Benin e Missione Africa: generi di prima necessità per gli immigrati in difficoltà

Prodotti alimentari di prima necessità alla comunità beninese che vive a Napoli: a promuovere l’iniziativa sono l’associazione foggiana Missione Africa, presieduta da Raffaele Longo, e il Consolato del Bénin a Napoli. Punto di raccolta la Parrocchia Sacra Famiglia di Giugliano.

“Il progetto – si legge in una nota diffusa dal consolato del Benin – prevede un’assistenza in termini di solidarietà alimentare con prodotti di prima necessità, finalizzato al sostegno dei nuclei familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite dalla pandemia del Covid-19. L’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, ha infatti determinato un’emergenza sociale ed economica in molte aree del Paese colpendo duramente innumerevoli cittadini extracomunitari. La rete della solidariètà partita da Foggia, si è diramata fino in Campania: molte imprese e gestori di supermercati del territorio flegreo hanno sposato il progetto”.

“L’emergenza legata alla diffusione del Covid 19 – scrive il console del Bénin a Napoli, Giuseppe Gambardella – sta diventando purtroppo sempre più sociale. Colpisce soprattutto chi già viveva in situazioni di fragilità, creando nuove situazioni di povertà. Comprendo perfettamente che in questo periodo un forte sostegno debba essere garantito ai nuclei di famiglie italiane che con sommo sforzo combattono per arrivare a fine mese, ma è vero anche che bisogna creare una rete che superi l’individuo per puntare alla tutela dell’intera collettività. Mi riconosco appartenente ad una comunità senza confini: non conta dove si è nati o il colore della pelle. Bisogna creare meccanismi di soccorso solidale, riallacciando quei legami che consentono di riconoscersi nel “noi”. Ringrazio dunque il presidente Longo e tutta la realtà associativa che rappresenta, il presidente Franco Marasco per il trasporto e per la donazione, l’Imprenditore Michele Iannantuoni. Nicola de Vita, direttore del “Mulino de Vita” ed Ezio Ferrucci, responsabile della “Cooperativa del Buono” del Comune in provincia di Foggia, Casalnuovo Monterotaro; ringrazio ancora il Supermercato dei Fratelli Scotto di Monte di Procida, nella persona di Gaspare Scotto, il Supermercato Vibian di Bacoli, nella persona di Vincenzo Illiano, il Centro San Domenico di Pozzuoli, nella persona del Generale Angelo Schiano di Zenise, la professoressa Roberta Popeo, Filomena illiano del Cycas di Bacoli, il Centro Iflhan, nella persona di Enrico Zazzaro, Don Rocco Barra e Massimo Esposito della Parrocchia “Sacra Famiglia” di Giugliano in Campania – Lago Patria. Grazie a Loro e al loro inesausto impegno: si son fatti garanti di importanti servizi,operando in situazioni difficili come queste”.