Consolato del Benin, raccolta fondi a Bacoli per costruire una nuova scuola in Africa

Martedì, 6 dicembre 2018 presso la splendida cornice del complesso CYCAS di Bacoli, si è tenuta una serata all’insegna della solidarietà internazionale che vedrà coinvolta tutta la cittadinanza di Bacoli (Napoli). L’evento, moderato dalla dottoressa Angela Luisa De Stefano, è stato organizzato dall’Associazione “Luigi Della Ragione – l’Angelo Azzurro” presieduta dal Presidente Isaia Della Ragione ed ha visto la partecipazione attiva del Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli rappresentato dal Console Giuseppe Gambardella, dedito da diversi anni alle cause umanitarie. La serata è stata diretta a promuovere una raccolta fondi per la costruzione di un edificio scolastico in uno dei villaggi più svantaggiati del Bénin, che porterà in alto il nome della città di Bacoli in quanto saranno invitati a partecipare tutti i cittadini dal nobile cuore che con un gesto di solidarietà contribuiranno alla causa. E’ stata la giornalista Margherita Salemme ad indossare i panni di madrina della serata, ed inoltre l’evento è stato allietato dalla presenza di ospiti musicali del territorio bacolese come Matteo Picone, Anita Orfano e Antonio della Ragione. “Dopo la mia prima volta in Bénin, ho capito quanto sia importante il nostro contributo e sono sicuro che unendo le forze dei miei compaesani bacolesi, consentiremo a tantissimi bambini di studiare ed emanciparsi rimanendo nel proprio Paese” ha affermato il Presidente Isaia Della Ragione. “Renderemo orgoglioso della sua terra anche il Console Gambardella che con immensa abnegazione si dedica al prossimo” ha continuato il Presidente. Si tratta di un obiettivo concreto, puntuale, specifico e soprattutto strategico per il benessere e la crescita di un Paese. “Molto spesso, presi dalle incombenze quotidiane, dimentichiamo che c’è una grande parte della popolazione mondiale, e una buona parte di questa in Africa, che non ha il minimo indispensabile per una vita dignitosa. Ma la solidarietà e la sensibilità del popolo bacolese è grande. Dunque spero e confido nella buona riuscita del progetto. Ognuno di noi, nel suo piccolo, ha il potere di contribuire ai grandi cambiamenti” ha dichiarato il Console Gambardella. Sono intervenuti alla manifestazione, Il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania onorevole Franco Picarone, il Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, dottor Alessandro Fucito, il Console Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela e Decano del Corpo Consolare di Napoli, dottoressa Amarilis Gutierrez Graffe, il Console del Nicaragua a Napoli, avvocato Gerry Danesi, nonchè illustri Autorità militari, civili e religiose. Tra gli ospiti anche Antonella Leardi dell’Associazione Onlus “Ciro Vive”, madre del giovane tifoso napoletano Ciro Esposito. La serata è stata arricchita da proiezioni video delle attività umanitarie condotte dal Consolato del Bénin a Napoli negli ultimi sette anni, testimonianze dirette vissute in missione e sono stati illustrati i principi cardine della neonata Associazione “Luigi Della Ragione – l’Angelo Azzurro”.