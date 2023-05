Consolato d’Italia a Parigi, successo per “Dantedì”

Il Concorso “Dantedì” Paris, terza edizione, promosso dal Consolato Generale di Parigi di cui il Console Irene Castagnoli, con il coordinamento generale dell’Ufficio Scolastico, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, e organizzato dal Comitato di Parigi della Società Dante Alighieri, ha registrato un’ampia e qualificata partecipazione da parte degli istituti scolastici della Circoscrizione Consolare.

La Giuria, presieduta dalla Console Generale d’Italia a Parigi Irene Castagnoli e composta dall’Ispettrice Generale di Italiano del Ministère de l’Education Nationale Antonella Durand, dalla Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi Grazia Labagnara, dal Presidente del Comitato di Parigi della Società Dante Alighieri Jean Musitelli e dalla Direttrice della Maison de l’ltalie Maria Chiara Prodi, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando di concorso, ha deliberato di assegnare i seguenti premi: Categoria Licei

Primo premio: Liceo Statale “Da Vinci”, Parigi, per il video “Trasumanar di sfera in sfera. La Divina Commedia fra poesia e scienza“, docenti referenti Laura Castagneto e Maria Marra.

Secondo premio: Lycée “Victor Hugo”, Parigi, Sezione ESABAC, per il video “La divina dimensione“, docente referente Marco Caccavo. Terzo premio: Lycée International “Balzac”, Parigi, Sezione italiana, per il testo divulgativo “De paradiso eloquentia”, docente referente Silvia Falagiani. Categoria Collèges: Primo premio: Collège “Les Hauts Grillets” di Saint-Germain-en-Laye, Sezione italiana, per il video “Due geni per un unico universo”, docente referente Piera Sanna. Secondo Premio: Collège “Camille Sée”, Parigi, Sezione italiana, per il testo divulgativo “La lettera dalla luna”, docenti referenti Luca Rossi e Paola Polo.

Terzo Premio: Collège del Lycée International “Saint-Germain-en-Laye, Sezione italiana, per il testo divulgativo “Dante e la poesia che esplora lo spazio” docente referente, Maria Grazia Coccia.

La Giuria ha inoltre deliberato di invitare alla premiazione gli altri istituti finalisti.

Per la categoria Licei: Lycée “Albert Camus” di Bois Colombes, Sezione ESABAC, docente referente Cristina Gurrado per il video “Specchio, specchio delle mie brame”.

Lycée “Assomption” di Rennes per il testo divulgativo “Discorso del 19 aprile 022”, docente referente Franck Olivier. Per la categoria Collèges: Scuola Media Statale “Da Vinci” per il video “Apollo Dante”, docente referente Angelo Pagliardini. Collège del Lycée International “Saint-Germain-en-Laye” per il testo divulgativo “La terra vista dalla luna: una poetica del rapporto uomo-cosmo”, docente referente Ilenia Mele. La premiazione si svolgerà giovedì 11 maggio 2022 alle ore 10,30 presso il Consolato Generale di Parigi. In tale occasione sarà offerta ai premiati una Lectio magistralis da Ersilia Vaudo Scarpetta, Astrofisica, Chief Diversity Officer dell’Agenzia Spaziale Europea. I temi proposti in questa edizione del Concorso, ovvero “Dante prima di Apollo 8? La terra vista dalla luna” e “Dante prima di Einstein? La teoria della tre-sfera” hanno riguardato, infatti, le straordinarie intuizioni cosmologiche di Dante.

I premi consisteranno in buoni acquisto in libri e materiali didattici multimediali per i primi tre gruppi classificati di ciascuna categoria, oltre ai doni offerti dal Comune di Ravenna, consistenti in piccole sculture con l’effigie di Dante appositamente realizzate per il Concorso dagli allievi delle scuole di mosaico della città. La Giuria ringrazia per l’impegno e l’entusiasmo profusi nella realizzazione degli elaborati tutti gli studenti e le studentesse che, guidati dai loro professori, hanno partecipato al Concorso.