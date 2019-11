Consolato francese, il progetto Trans’Alp fa tappa a Castellammare

Gli scambi culturali in chiave diplomatica non finiscono mai e tra le sedi consolari più attive è quella francese: studenti di Castellammare di Stabia sono stati accolti in Francia e ragazzi stranieri a Castellammare per conoscere le bellezze dell’Italia. L’8 di Novembre si è avuta al Liceo Severi la cerimonia di consegna degli attestati ai giovani che hanno partecipato al progetto TRANS’ALP. Un’iniziativa che vede l’istituto Scolastico stabiese protagonista di un interessante programma di scambi culturali e formativi. In questo modo chi aderisce al percorso migliora la lingua francese, ma vive anche un’esperienza all’estero significativa. All’iniziativa prevista per domani mattina presenzierà anche il console francese a Napoli, Laurent Burin des Roziers, con la dirigente regionale Luisa Franzese. A fare gli onori di casa la preside Elena Cavaliere che aprirà la giornata con i saluti istituzionali alle 10 di mattina. Con i rappresentanti istituzionali anche i docenti delle Accademie francesi partner dello scambio. Ad essere protagonisti saranno i ragazzi testimonial della qualità dell’iniziativa. Saranno i giovani alunni a raccontare le loro esperienze al pubblico raccolto nell’Auditorium della scuola stabiese.