Consolato generale del Marocco, nuova sede a Roma

Il Regno del Marocco ha inaugurato a Roma la nuova sede del proprio consolato generale. Alla cerimonia con l’ambasciatore del Regno del Marocco in Italia Youssef Balla, hanno partecipato il console generale Abdelhaq Jniyene; il presidente della Grande Moschea di Roma; Abdellah Redouane, l’onorevole Souad Sbai (Acmid-Donna Onlus) e Leila Maher, presidente della Confederazione della comunità marocchina, nonchè autorità italiane rappresentanti delle forze dell’ordine.

Nel suo discorso, l’amb. Balla si è rallegrato per la nuova sede della missione consolare, aperta a servizio della comunità marocchina e anche ai cittadini italiani. Inoltre, ha ricordato le eccellenti relazioni con l’Italia, definite “di primo livello”. L’amb. Youssef Balla si è detto certo che “i rapporti Marocco-Italia proseguiranno in modo proficuo, basati sulla solidarietà, lo scambio culturale, scientifico, tecnologico e delle competenze. Le autorità marocchine hanno comunque rivelato un punto di vista nuovo, mai così vicino a quello della Comunità nel nostro Paese”, come relaziona il Giornale Diplomatico.