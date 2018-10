Il nuovo console ad Hong Kong punta a un accordo con le Zes campane

42enne, giovane diplomatico originario di Torella del Sannio (Campobasso), da pochi giorni nuovo Console Generale agli Italiani residenti a Hong Kong e Macao: si tratta di Clemente Contestabile. ”Cari Connazionali di Hong Kong e Macao, – inizia così il saluto del diplomatico molisano – sono arrivato da pochi giorni e desidero presentarmi e salutarvi. Sono entusiasta di svolgere l’incarico di Console Generale in una città tanto dinamica, al servizio di una comunità storica e molto attiva nella vita economica, finanziaria, culturale, sociale e religiosa di Hong Kong e Macao. La presenza italiana nelle due Regioni è solida e in continua espansione: oltre alle attività imprenditoriali, sono numerose le associazioni e le iniziative che vedono gli Italiani protagonisti.

Il Consolato Generale è al vostro servizio. Lavoreremo per garantirvi servizi consolari efficienti e moderni, segnalando man mano, attraverso i canali di comunicazione del Consolato Generale, alcune novità che introdurremo nelle procedure”.