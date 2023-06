Console degli Usa a Napoli in visita al Pastificio Rummo

Il Pastifico Rummo di Benevento ha accolto a fine Aprile 2023 la delegazione del Consolato degli Stati Uniti d’America a Napoli guidata dal Console Generale, Tracy Roberts-Pounds. La diplomatica americana ha fatto tappa nello stabilimento di Ponte Valentino dopo una mattinata ricca di impegni che l’ha vista prima in Prefettura, poi a Confindustria dove è stata accolta da Pasquale Lampugnale, Presidente Regionale Piccola Industria Confindustria, e, successivamente, al Comune del capoluogo dove ha incontrato il sindaco, Clemente Mastella. Infine, la tappa nell’impianto produttivo del Sannio. Una visita per conoscere meglio lo storico marchio beneventano che da anni è presente negli States e che sta acquisendo importanti quote di mercato all’estero. E proprio sull’export che si focalizza l’attenzione del Pastificio Rummo che sta imponendo il brand ‘Made in Sannio’ nel mondo grazie alla qualità dei prodotti. Le esportazioni riguardano circa il 40% della produzione e sono al centro di un progetto di crescita, soprattutto, nel Nord America. “Siamo l’azienda che negli ultimi anni sta crescendo maggiormente – ha commentato Cosimo Rummo, Presidente e Amministratore Delegato di Rummo S.p.A. -. Da qui l’incontro con il Console”.