Console ucraino a Napoli in visita al questore di Caserta

Il questore di Caserta Andrea Grassi ha ricevuto la visita di Maksym Kovalenko, console generale dell’Ucraina a Napoli. La visita del console è stata organizzata dall’associazione di imprese artigiane di Caserta, con l’intento di favorire iniziative di internazionalizzazione delle attività economiche locali e di incrementare il programma di scambi commerciali. L’incontro con il questore, svoltosi in un clima di cordialità, ha avuto come oggetto gli ambiti istituzionali dei rispettivi uffici, entrambi con funzioni destinate al servizio del cittadino. Al termine, la console ha reso omaggio di una rappresentazione della città di Kiev, interessata dagli ultimi eventi bellici. Ieri, invece, il questore ha partecipato, a Riardo, al «Premio della Legalità Federico de Pandis», organizzato dall’associazione culturale «Alto Casertano». Il riconoscimento, quest’anno, è stato conferito al prefetto, Giuseppe Castaldo, per l’impegno nell’attività istituzionale. All’evento erano presenti anche Adelchi d’Ippolito, presidente della commissione responsabilità professionale medica del Ministero della Giustizia, ed i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Manuel Scarso, e della Guardia di Finanza, Nicola Sportelli.